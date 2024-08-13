СБУ оприлюднила запис розмови фігурантів у справі Гейла

Служба безпеки України опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар ексзаступника міністра енергетики Олександра Гейла. З посиланням на СБУ.

На опублікованому СБУ відео — записана розмова між, як стверджується, ексзаступником міністра енергетики Олександром Хейлом і його спільником. У записі обговорюються деталі отримання хабаря, включно з механізмом передання коштів та їхнім розподілом між учасниками.

Крім того, Хейл і його спільник мріють, щоб міністр енергетики Галущенко, якого вони називають «падлом», «підірвали» у відрядженні в Харкові.

«Міністр їде до Харкова, може, там його десь підірвуть?» , — каже спільник Хейла.

12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього заступника міністра енергетики Олександра Гейла, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 500 тис. доларів.

Як повідомлялося, 12 серпня СБУ і НАБУ повідомили, що затримали заступника міністра енергетики України за підозрою в отриманні хабаря в розмірі пів мільйона доларів. За даними джерел NV у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Хейла.

За даними слідства, його заступник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати в користування унікальне і дефіцитне обладнання з шахт Покровського району Донецької області.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій, представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики навесні 2024 року. За даними СБУ, той почав вимагати за вивезення техніки гроші.

За інформацією правоохоронців, він залучив до схеми приватного енерготрейдера, голову енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донецької області. Передача хабара відбувалася через спільників.

Кабінет міністрів 12 серпня звільнив Хейла. Він обіймав цю посаду з вересня 2023 року, а до цього працював директором державного підприємства «Укрвугілля».

13 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у справі про хабар.