СБУ обнародовала запись разговора фигурантов в деле Хейла

Служба безопасности Украины опубликовала новые доказательства по делу о полумиллионной взятке экс-заместителя министра энергетики Александра Хейла. Со ссылкой на СБУ.

На опубликованном СБУ видео — записанный разговор между, как утверждается, экс-заместителем министра энергетики Александром Хейло и его сообщником. В записи обсуждаются детали получения взятки, включая механизм передачи средств и их разделение между участниками.

Кроме того, Хейло и его сообщник мечтают, чтобы министр энергетики Галущенко, которого они называют «падлом», «взорвали» в командировке в Харькове.

«Министр едет в Харьков, может, там его где-то взорвут?» , — говорит сообщник Хейло.

12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла, которого подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. долларов.

12 августа СБУ и НАБУ сообщили, что задержали заместителя министра энергетики Украины по подозрению в получении взятки в размере полмиллиона долларов. По данным источников NV в правоохранительных органах, речь идет об Александре Хейло.

По данным следствия, его заместитель пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование уникальное и дефицитное оборудование из шахт Покровского района Донецкой области.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий, представители отрасли обратились к заместителю министра энергетики весной 2024 года. По данным СБУ, тот начал требовать за вывоз техники деньги.

По информации правоохранителей, он привлек к схеме частного энерготрейдера, главу энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Передача взятки происходила через сообщников.

Кабинет министров 12 августа уволил Хейла. Он занимал эту должность с сентября 2023 года, а до этого работал директором государственного предприятия «Укруголь».

13 августа Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще трем подозреваемым по делу о взятке.