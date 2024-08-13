На Курщині здалися в полон сотні російських військових - Зеленський

В Курській області, де продовжуються бойові дії, вже сотні військових РФ здалися в полон. Всі вони отримають гуманне ставлення.Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, повідомляє Новое время.

Президент подякував українським військових, які поповнюють обмінний фонд. Зеленський підкреслив, що це дуже важливо для України.

«Вже сотні російських військових здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення — такого ставлення вони навіть у їхній же, російській, армії не мали» , — сказав президент.

Раніше Зеленський на фоні боїв у російській Курській області повідомив, що українські сили «особливо результативно» брали росіян у полон для поповнення обмінного фонду.

У соцмережах публікували численні відео, на яких росіяни в Курській області здаються в полон.

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив проведення операції Сил оборони в Курській області. Він підкреслив, що мета операції - звільнити прикордонні території України від російських військ, які регулярно обстрілювали Сумську область.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ контролюють приблизно 1000 кв. км у Курській області.

12 серпня влада Курської області визнала втрату 28 населених пунктів.

За підрахунками DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося захопити і ще в 10 статус невідомий. Аналітики зазначили, що ця оцінка «вкрай консервативна».

Серед населених пунктів під контролем ЗСУ — Суджа, в якій розташований останній дійсний пункт перевалки російського природного газу через Україну в Європу.

13 серпня Зеленський повідомив, що українські сили контролюють 74 населені пункти в російській Курській області. За його словами, просування ЗСУ на території країни-агресора Росії триває.