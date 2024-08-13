На Курщине сдались в плен сотни российских военных - Зеленский

В Курской области, где продолжаются боевые действия, уже сотни военных РФ сдались в плен. Все они получат гуманное отношение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, сообщает Новое время.

Президент поблагодарил украинских военных, которые пополняют обменный фонд. Зеленский подчеркнул, что это очень важно для Украины.

«Уже сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение — такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели» , — сказал президент.

Ранее Зеленский на фоне боев в российской Курской области сообщил, что украинские силы «особенно результативно» брали россиян в плен для пополнения обменного фонда.

В соцсетях публиковали многочисленные видео, на которых россияне в Курской области сдаются в плен.

Наступление ВСУ в Курской области — главное

12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Сил обороны в Курской области. Он подчеркнул, что цель операции — освободить приграничные территории Украины от российских войск, которые регулярно обстреливали Сумскую область.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области.

12 августа власти Курской области признали потерю 28 населенных пунктов.

По подсчетам DeepState, ориентировочно 44 населенных пункта удалось захватить и еще в 10 статус неизвестен. Аналитики отметили, что эта оценка «крайне консервативная».

Среди населенных пунктов под контролем ВСУ — Суджа, в которой расположен последний действительный пункт перевалки российского природного газа через Украину в Европу.

13 августа Зеленский сообщил, что украинские силы контролируют 74 населенных пункта в российской Курской области. По его словам, продвижение ВСУ на территории страны-агрессора России продолжается.