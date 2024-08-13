Туск: Операція в Курській області – це право України на самооборону

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що операція України в Курській області Росії є здійсненням її міжнародно визнаного права на самооборону.﻿ З посиланням на агентство PAP, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на пресконференції у вівторок. Коментуючи українську атаку в Курській області, Туск підкреслив, що "дії України є оборонними діями".

"Те, що роблять російські війська і російська авіація на українській території, має ознаки геноциду, нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну таким чином, щоб максимально ефективно паралізувати Росію в її агресивних намірах" , – додав він.

Прем’єр Польщі додав, що влада перебуває в постійному контакті з українською стороною, "але, звичайно, не йдеться про консультації, які полягають у тому, щоб хтось у Києві узгоджував зі мною, в який день, куди хто буде рухатися".