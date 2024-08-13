Туск: Операция в Курской области - это право Украины на самооборону

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что операция Украины в Курской области России является осуществлением ее международно признанного права на самооборону.﻿ Со ссылкой на агентство PAP, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник. Комментируя украинскую атаку в Курской области, Туск подчеркнул, что "действия Украины являются оборонительными действиями".

"То, что делают российские войска и российская авиация на украинской территории, имеет признаки геноцида, бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну таким образом, чтобы максимально эффективно парализовать Россию в ее агрессивных намерениях" , – добавил он.

Премьер Польши добавил, что власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной, "но, конечно, речь не идет о консультациях, которые заключаются в том, чтобы кто-то в Киеве согласовывал со мной, в какой день, куда кто будет двигаться".