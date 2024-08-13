У ВМС України не вбачають загрози ядерних ударів по Європі чорноморським флотом РФ

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що для Росії небезпечно розміщувати у Чорному морі кораблі, які здатні завдавати ударів ядерною зброєю﻿. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

Плетенчук зазначив, що у Чорному морі заборонено застосування носіїв ядерного озброєння.

"Це обмежена акваторія, і тут дуже багато правил. І вона в будь-який момент може залишитися в закритому стані, як це й сталося фактично. Тому розміщувати тут подібні системи озброєння більш ризиковано. Крім того, їх тут буде значно простіше знайти, ніж в океані. Тому здебільшого це прерогатива інших флотів" , — пояснив речник.

За його словами, Росія регулярно проводить ядерні навчання та планування, то ж у цьому немає нічого нового.