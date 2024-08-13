В ВМС Украины не видят угрозы ядерных ударов по Европе черноморским флотом РФ

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что для России опасно размещать в Черном море корабли, способные наносить удары ядерным оружием﻿. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

Плетенчук отметил, что в Черном море запрещено применение носителей ядерного вооружения.

"Это ограниченная акватория, и здесь очень много правил. И она в любой момент может остаться в закрытом состоянии, как это и произошло фактически. Поэтому размещать здесь подобные системы вооружения более рискованно. Кроме того, их здесь будет гораздо проще найти, чем в океане. Поэтому в основном это прерогатива других флотов" , — пояснил спикер.

По его словам, Россия регулярно проводит ядерные учения и планирования, поэтому в этом нет ничего нового.