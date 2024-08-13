Усі урядові партії Данії підтримали прорив ЗСУ в Курській області

Усі урядові партії Данії висловили підтримку наступу ЗСУ на Курщині. Представники партій Данії також заявляють, що немає жодних підстав вважати, що українці не дотримуються законів війни.﻿ Про це йдеться у матеріалі DR.dk, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, представник Соціал-демократичної партії Єспер Петерсен сказав, що останні події дають привід для оптимізму.

"Коли ви бачите, що у них є ресурси і сили для проведення такого типу операції, є підстави для оптимізму" , - сказав політик.

Своєю чергою представник Ліберальної партії Міхаель Оструп вважає, що це "абсолютно нормально", що Україна перетнула російський кордон. Такої ж думки дотримується і представник "Поміркованих" Єппе Сьое. Він назвав перетин російського кордону українськими військами "цілком природним".

"Іноді необхідно перетинати кордон країни, з якою ви перебуваєте у стані війни. Я думаю, що це цілком природно в прикордонній війні між двома країнами" , - заявив Єппе Сьое.

Також підтримку наступу ЗСУ на Курщині висловив і представник опозиційної Данської народної партії Алекс Арендтсен. Він сказав, що атаки ЗСУ "абсолютно блискучі і добре помітні".

Як зазначає видання, Данія є однією з країн, які надіслали найбільше озброєнь Україні з моменту російського вторгнення. Це стосується, серед іншого, протитанкового озброєння, ракет, мінометів, танків і, зовсім недавно, першого з 19 літаків F-16, які щойно були доставлені в Україну.

Представники усіх партій, з якими поспілкувалося DR, вважають, що не має великого значення, що минулого тижня потенційно саме на танках від Данії ЗСУ перетнули кордон і здивували росіян.

"Щоразу, коли ми робимо пожертву Україні, вона проходить через Раду з питань зовнішньої політики, де ми встановлюємо з українцями чіткі правила щодо того, на що вони можуть використати ці пожертви. Поки українці дотримуються цих правил, у нас немає підстав для критики" , - заявив представник Ліберальної партії Міхаель Оструп.

Також представник лібералів Ларс-Крістіан Браск сказав, що немає жодних підстав вважати, що українці не дотримуються законів війни.