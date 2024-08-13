Все правительственные партии Дании поддержали прорыв ВСУ в Курской области

Все правительственные партии Дании выразили поддержку наступлению ВСУ в Курщине. Представители партий Дании также заявляют, что нет никаких оснований считать, что украинцы не соблюдают законы войны. Об этом говорится в материале DR.dk, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, представитель Социал-демократической партии Йеспер Петерсен сказал, что последние события дают повод для оптимизма.

"Когда вы видите, что у них есть ресурсы и силы для проведения такого типа операции, есть основания для оптимизма" , - сказал политик.

В свою очередь представитель Либеральной партии Михаэль Оструп считает, что это "абсолютно нормально", что Украина пересекла российскую границу. Такого же мнения придерживается и представитель "Умеренных" Йеппе Сее. Он назвал пересечение российской границы украинскими войсками "вполне естественным".

"Иногда необходимо пересекать границу страны, с которой вы находитесь в состоянии войны. Я думаю, что это вполне естественно в пограничной войне между двумя странами" , - заявил Еппе Сёе.

Также поддержку наступления ВСУ на Курщине выразил и представитель оппозиционной Датской народной партии Алекс Арендтсен. Он сказал, что атаки ВСУ "абсолютно блестящие и хорошо заметные".

Как отмечает издание, Дания является одной из стран, которые прислали больше всего вооружений Украине с момента российского вторжения. Это касается, среди прочего, противотанкового вооружения, ракет, минометов, танков и, совсем недавно, первого из 19 самолетов F-16, которые только что были доставлены в Украину.

Представители всех партий, с которыми пообщалось DR, считают, что не имеет большого значения, что на прошлой неделе потенциально именно на танках от Дании ВСУ пересекли границу и удивили россиян.

"Каждый раз, когда мы делаем пожертвование Украине, оно проходит через Совет по вопросам внешней политики, где мы устанавливаем с украинцами четкие правила относительно того, на что они могут использовать эти пожертвования. Пока украинцы придерживаются этих правил, у нас нет оснований для критики" , - заявил представитель Либеральной партии Михаэль Оструп.

Также представитель либералов Ларс-Кристиан Браск сказал, что нет никаких оснований считать, что украинцы не соблюдают законы войны.