Байден відмовився коментувати операцію України на Курщині
Чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена запитали про його реакцію на операцію України в Курській області Росії. Він відповів, що не коментуватиме це публічно, повідомляє Новое время.
Про це написав журналіст Голосу Америки Остап Яриш в соцмережі X.
«Краще не буду коментувати це публічно», — сказав Байден.
7 серпня у Держдепі США заявили, що Україна не порушує політику Вашингтона діями в Курській області.
Водночас, за даними Bloomberg, взяття ЗСУ під контроль деяких енергетичних об'єктів на території Курської області викликало занепокоєння Вашингтона щодо використання американської зброї для ударів на території РФ.