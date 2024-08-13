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Байден відмовився коментувати операцію України на Курщині

Байден відмовився коментувати операцію України на Курщині

Чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена запитали про його реакцію на операцію України в Курській області Росії. Він відповів, що не коментуватиме це публічно, повідомляє Новое время.

Про це написав журналіст Голосу Америки Остап Яриш в соцмережі X.

«Краще не буду коментувати це публічно», — сказав Байден.

7 серпня у Держдепі США заявили, що Україна не порушує політику Вашингтона діями в Курській області.

Водночас, за даними Bloomberg, взяття ЗСУ під контроль деяких енергетичних об'єктів на території Курської області викликало занепокоєння Вашингтона щодо використання американської зброї для ударів на території РФ.

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