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Байден отказался комментировать операцию Украины на Курщине

Байден отказался комментировать операцию Украины на Курщине

Действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена спросили о его реакции на операцию Украины в Курской области России. Он ответил, что не будет комментировать это публично, сообщает Новое время.

Об этом написал журналист Голоса Америки Остап Ярыш в соцсети X.

"Лучше не буду комментировать это публично" , - сказал Байден.

7 августа в Госдепе США заявили, что Украина не нарушает политику Вашингтона действиями в Курской области.

В то же время, по данным Bloomberg, взятие ВСУ под контроль некоторых энергетических объектов на территории Курской области вызвало беспокойство Вашингтона по поводу использования американского оружия для ударов на территории РФ.

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