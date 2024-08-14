Байден про операцію ЗСУ в Курській області: Створює для Путіна дилему
Наступ українських військових на території Курської області створює серйозну дилему для російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив президент США Джо Байден, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Глава Білого дому вперше висловився з приводу операції ЗСУ під час візиту до Нового Орлеану.
"Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів (щоб бути в курсі подій. - ред.), і це створює справжню дилему для Путіна", - сказав президент.
Байден також додав, що він та його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває воєнна операція.
Реакція США на операцію ЗСУ
У Держдепартаменті загалом підтримують операцію ЗСУ в Курській області. Водночас, США не змінили своєї позиції щодо ударів американською зброєю по території Росії.
Раніше у Білому домі зазначили, що українські військові не порушували заборону на удари зброєю США по території країни-агресора.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва назвав "історичним" прорив українськими військами кордону в Курській області.