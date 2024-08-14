Байден об операции ВСУ в Курской области: Создает для Путина дилемму
Наступление украинских военных на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан.
"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. - ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина", - сказал президент.
Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.
Реакция США на операцию ВСУ
В Госдепартаменте в целом поддерживают операцию ВСУ в Курской области. В то же время, США не изменили своей позиции относительно ударов американским оружием по территории России.
Ранее в Белом доме отметили, что украинские военные не нарушали запрет на удары оружием США по территории страны-агрессора.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время визита в Киев назвал "историческим" прорыв украинскими войсками границы в Курской области.