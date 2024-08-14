Байден об операции ВСУ в Курской области: Создает для Путина дилемму

Наступление украинских военных на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан.

"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. - ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина" , - сказал президент.

Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.

Biden says Ukraine’s invasion of Russia is ‘creating a real dilemma for Putin’ — and US in ‘constant contact’ with Kyiv https://t.co/n9yMfWjWga pic.twitter.com/JmI1Uv4Lrr — New York Post (@nypost) August 13, 2024

Реакция США на операцию ВСУ

В Госдепартаменте в целом поддерживают операцию ВСУ в Курской области. В то же время, США не изменили своей позиции относительно ударов американским оружием по территории России.

Ранее в Белом доме отметили, что украинские военные не нарушали запрет на удары оружием США по территории страны-агрессора.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время визита в Киев назвал "историческим" прорыв украинскими войсками границы в Курской области.