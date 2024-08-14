У РФ влада заявила про атаку дронів у п'ятьох областях
Воронезьку і Курську область атакували дрони і ракети, у самому Воронежі повідомили про кілька пожеж. У Липецькій області оголосили найвищий рівень небезпеки. Згодом підтвердили інформацію про вибухи в Орловській та Нижньогородській областях, повідомляє Українська правда.
Про це заявили в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, губернатор Липецької області Ігор Артамонов, губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, а також пишуть ASTRA та місцеві Telegram-канали.
Російські телеграм-канали пишуть, що під час нальоту дронів у Воронежі виникла пожежа, місцеві мешканці припускають, що удару було завдано по військовому аеродрому "Балтимор" на околиці міста.
Також місцеві ЗМІ повідомляють про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Офіційної інформації немає, місцеві жителі стверджують, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром.
З Курської області надходять повідомлення про ракетний удар і роботу ППО.
Канали опублікували відео, на якому видно пожежу здалека, на інших відео чути звуки вибухів.
Смирнов повідомив, що ППО збила чотири ракети.
Окрім цього, повітряну тривогу оголосили у Липецькій області: рівень небезпеки, за словами очільника регіону, червоний, тобто найвищий.
Також повідомляють про атаку БПЛА в Орловській області.
Також публікують відео з вибухами в Нижньогородській області поблизу аеродрому Саваслейка, звідки злітають російські МіГ-31К – носії ракет "Кинджал".
Інформацію підтвердив губернатор регіону Гліб Нікітін.