У РФ влада заявила про атаку дронів у п'ятьох областях

Воронезьку і Курську область атакували дрони і ракети, у самому Воронежі повідомили про кілька пожеж. У Липецькій області оголосили найвищий рівень небезпеки.﻿ Згодом підтвердили інформацію про вибухи в Орловській та Нижньогородській областях, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, губернатор Липецької області Ігор Артамонов, губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, а також пишуть ASTRA та місцеві Telegram-канали.

Російські телеграм-канали пишуть, що під час нальоту дронів у Воронежі виникла пожежа, місцеві мешканці припускають, що удару було завдано по військовому аеродрому "Балтимор" на околиці міста.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Офіційної інформації немає, місцеві жителі стверджують, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром.

З Курської області надходять повідомлення про ракетний удар і роботу ППО.

Канали опублікували відео, на якому видно пожежу здалека, на інших відео чути звуки вибухів.

Смирнов повідомив, що ППО збила чотири ракети.

Окрім цього, повітряну тривогу оголосили у Липецькій області: рівень небезпеки, за словами очільника регіону, червоний, тобто найвищий.

Також повідомляють про атаку БПЛА в Орловській області.

Також публікують відео з вибухами в Нижньогородській області поблизу аеродрому Саваслейка, звідки злітають російські МіГ-31К – носії ракет "Кинджал".

Інформацію підтвердив губернатор регіону Гліб Нікітін.