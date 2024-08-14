В РФ власти заявили об атаке дронов в пяти областях

Воронежскую и Курскую область атаковали дроны и ракеты, в самом Воронеже сообщили о нескольких пожарах. В Липецкой области объявили самый высокий уровень опасности.﻿ Впоследствии подтвердили информацию о взрывах в Орловской и Нижегородской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев, а также пишут ASTRA, местные Telegram-каналы

Российские телеграмм-каналы пишут, что во время налета дронов в Воронеже возник пожар, местные жители предполагают, что удар был нанесен по военному аэродрому "Балтимор" на окраине города.

Также местные СМИ сообщают об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске Воронежской области. Официальной информации нет, местные жители утверждают, что после атаки БПЛА горит военный аэродром.

Из Курской области поступают сообщения о ракетном ударе и работе ПВО.

Каналы опубликовали видео, на котором видно пожар издалека, на других видео слышны звуки взрывов.

Смирнов сообщил, что ПВО сбила четыре ракеты.

Кроме этого, воздушную тревогу объявили в Липецкой области: уровень опасности, по словам главы региона, красный, то есть самый высокий.

Также сообщают об атаке БПЛА в Орловской области.

Также публикуют видео со взрывами в Нижегородской области вблизи аэродрома Саваслейка, откуда взлетают российские МиГ-31К - носители ракет "Кинжал". Информацию подтвердил губернатор региона Глеб Никитин.