Ліванська "Хезболла" вдарила ракетами по Ізраїлю, цілилися у військову базу
Бойовики ісламського угруповання "Хезболла" випустили близько 25 ракет із Лівану по району Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Зазначається, що сирени пролунали в районі гори Мерон, а також у містах Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.
За даними Армії оборони Ізраїлю, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію і впали на відкритій місцевості. Повідомлення про постраждалих не надходили.
На розміщених у соцмережах відеозаписах, видно деякі місця падіння ракет.
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Хезболла". Ціллю ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.
Загострення на Близькому Сході
31 липня Ізраїль авіаударом ліквідував головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра в Лівані.
Після цього, бойовики угруповання заявили про намір завдати масованого удару помсти по Ізраїлю, навіть без допомоги Ірану.
Армія Ізраїлю та бойовики "Хезболли" обмінюються взаємними ракетними і дроновими атаками.
В понеділок, 12 серпня, Ліван запустив десятки ракет у напрямку Ізраїля.
У відповідь ізраїльські ВПС атакували військові об'єкти "Хезболли" в районах Кфаркела, Марвахін та Мейс Ель-Джабаль.
Також у вівторок, 13 серпня, ЦАХАЛ вдарив по двох пускових установках "Хезболли", які були готові запустити ракети в бік ізраїльської території в районах Ат-Тірі і Зібкін на півдні Лівану.