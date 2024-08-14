Ліванська "Хезболла" вдарила ракетами по Ізраїлю, цілилися у військову базу

Бойовики ісламського угруповання "Хезболла" випустили близько 25 ракет із Лівану по району Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що сирени пролунали в районі гори Мерон, а також у містах Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

За даними Армії оборони Ізраїлю, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію і впали на відкритій місцевості. Повідомлення про постраждалих не надходили.

На розміщених у соцмережах відеозаписах, видно деякі місця падіння ракет.

A barrage of some 25 rockets was launched by Hezbollah at the Upper Galilee in northern Israel a short while ago. Sirens had sounded in the Mount Meron area, including the towns of Hurfeish, Elkosh, Fassuta, and Beit Jann. The IDF says that the rockets struck open areas,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 13, 2024

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Хезболла". Ціллю ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.

Загострення на Близькому Сході

31 липня Ізраїль авіаударом ліквідував головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра в Лівані.

Після цього, бойовики угруповання заявили про намір завдати масованого удару помсти по Ізраїлю, навіть без допомоги Ірану.

Армія Ізраїлю та бойовики "Хезболли" обмінюються взаємними ракетними і дроновими атаками.

В понеділок, 12 серпня, Ліван запустив десятки ракет у напрямку Ізраїля.

У відповідь ізраїльські ВПС атакували військові об'єкти "Хезболли" в районах Кфаркела, Марвахін та Мейс Ель-Джабаль.

Також у вівторок, 13 серпня, ЦАХАЛ вдарив по двох пускових установках "Хезболли", які були готові запустити ракети в бік ізраїльської території в районах Ат-Тірі і Зібкін на півдні Лівану.