Ливанская "Хезболла" ударила ракетами по Израилю, целились в военную базу
Боевики исламской группировки "Хезболла" выпустили около 25 ракет из Ливана по району Верхней Галилеи на севере Израиля, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Отмечается, что сирены прозвучали в районе горы Мерон, а также в городах Хурфейш, Элькош, Фассута и Бейт-Янн.
По данным Армии обороны Израиля, на месте прилетов были обнаружены около 15 снарядов, которые пересекли ливанскую территорию и упали на открытой местности. Сообщения о пострадавших не поступали.
На размещенных в соцсетях видеозаписях, видны некоторые места падения ракет.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Хезболла". Целью ударов была расположенная в этом районе военная база израильских военных.
Обострение на Ближнем Востоке
31 июля Израиль авиаударом ликвидировал главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане.
После этого, боевики группировки заявили о намерении нанести массированный удар мести по Израилю, даже без помощи Ирана.
Армия Израиля и боевики "Хезболлы" обмениваются взаимными ракетными и дроновыми атаками.
В понедельник, 12 августа, Ливан запустил десятки ракет в направлении Израиля.
В ответ израильские ВВС атаковали военные объекты "Хезболлы" в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль.
Также во вторник, 13 августа, ЦАХАЛ ударил по двум пусковым установкам "Хезболлы", которые были готовы запустить ракеты в сторону израильской территории в районах Ат-Тири и Зибкин на юге Ливана.