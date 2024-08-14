Ливанская "Хезболла" ударила ракетами по Израилю, целились в военную базу

Боевики исламской группировки "Хезболла" выпустили около 25 ракет из Ливана по району Верхней Галилеи на севере Израиля, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что сирены прозвучали в районе горы Мерон, а также в городах Хурфейш, Элькош, Фассута и Бейт-Янн.

По данным Армии обороны Израиля, на месте прилетов были обнаружены около 15 снарядов, которые пересекли ливанскую территорию и упали на открытой местности. Сообщения о пострадавших не поступали.

На размещенных в соцсетях видеозаписях, видны некоторые места падения ракет.

A barrage of some 25 rockets was launched by Hezbollah at the Upper Galilee in northern Israel a short while ago. Sirens had sounded in the Mount Meron area, including the towns of Hurfeish, Elkosh, Fassuta, and Beit Jann. The IDF says that the rockets struck open areas,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 13, 2024

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Хезболла". Целью ударов была расположенная в этом районе военная база израильских военных.

Обострение на Ближнем Востоке

31 июля Израиль авиаударом ликвидировал главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане.

После этого, боевики группировки заявили о намерении нанести массированный удар мести по Израилю, даже без помощи Ирана.

Армия Израиля и боевики "Хезболлы" обмениваются взаимными ракетными и дроновыми атаками.

В понедельник, 12 августа, Ливан запустил десятки ракет в направлении Израиля.

В ответ израильские ВВС атаковали военные объекты "Хезболлы" в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль.

Также во вторник, 13 августа, ЦАХАЛ ударил по двум пусковым установкам "Хезболлы", которые были готовы запустить ракеты в сторону израильской территории в районах Ат-Тири и Зибкин на юге Ливана.