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Курс валют НБУ на 14 серпня

Курс валют НБУ на 14 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 14 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 серпня досяг рівня 41.3464 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 45.1957 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.8820 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 20 коп. до 47.7138 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.5325 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.346 400 +0.0634
EUR Євро 45.195 700 +0.0899
GBP Фунт стерлінгів 52,882 000 +0.1719
CHF Швейцарський франк 47.713 800 +0.1993
PLN Польський злотий 10.532 500 +0.0562

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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