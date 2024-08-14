Курс валют НБУ на 14 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 14 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 13 серпня досяг рівня 41.3464 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 45.1957 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.8820 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 20 коп. до 47.7138 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.5325 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.346 400
|EUR
|Євро
|45.195 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52,882 000
|CHF
|Швейцарський франк
|47.713 800
|PLN
|Польський злотий
|10.532 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.