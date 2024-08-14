Курс валют НБУ на 14 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 14 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 серпня досяг рівня 41.3464 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 45.1957 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.8820 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 20 коп. до 47.7138 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.5325 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.346 400 EUR Євро 45.195 700 GBP Фунт стерлінгів 52,882 000 CHF Швейцарський франк 47.713 800 PLN Польський злотий 10.532 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.