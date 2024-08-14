Курс валют НБУ на 14 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 августа, достиг уровня 41.3464 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 45.1957 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.8820 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 20 коп до 47.7138 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.5325 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.346 400 EUR Евро 45.195 700 GBP Фунт стерлингов 52.882 000 CHF Швейцарский франк 47.713 800 PLN Польский злотый 10.532 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.