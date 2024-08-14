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Курс валют НБУ на 14 августа

Курс валют НБУ на 14 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 августа, достиг уровня 41.3464 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 45.1957 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.8820 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 20 коп до 47.7138 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.5325 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.346400 +0.0634
EUR Евро 45.195700 +0.0899
GBP Фунт стерлингов 52.882000 +0.1719
CHF Швейцарский франк 47.713800 +0.1993
PLN Польский злотый 10.532500 +0.0562

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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