Курс валют НБУ на 14 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 14 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 августа, достиг уровня 41.3464 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 45.1957 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.8820 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 20 коп до 47.7138 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.5325 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.346400
|EUR
|Евро
|45.195700
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.882000
|CHF
|Швейцарский франк
|47.713800
|PLN
|Польский злотый
|10.532500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.