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Боррель про операцію ЗСУ в Курській області: ЄС повністю підтримує українців

Боррель про операцію ЗСУ в Курській області: ЄС повністю підтримує українців
Фото: flickr.com

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу, повідомляє Європейська правда.

У розмові Дмитро Кулеба поінформував Борреля про останні події на фронті та деталі операції України в Курській області.

"Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії", – зазначив Жозеп Боррель.

Також президент США Джо Байден у своїх перших коментарях наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.

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