Боррель об операции ВСУ в Курской области: ЕС полностью поддерживает украинцев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа, сообщает Европейская правда.

В разговоре Дмитрий Кулеба проинформировал Борреля о последних событиях на фронте и детали операции Украины в Курской области.

"Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбы украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины его неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России" , – отметил Жозеп Боррель.

Также президент США Джо Байден в своих первых комментариях наступления Украины на Курщине назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.