Більшість українців бачать погіршення політичної та економічної ситуації – опитування

Українці більш негативно оцінюють ситуацію в країні. За винятком особистого матеріального становища, серед оцінок усіх сфер спостерігається зростання частки тих, хто вказує на погіршення. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Вважають, що економічна ситуація в країні за останній рік погіршилась, 83% опитаних, 10% – що не змінилась, ще 2% бачать покращення.

Політична ситуація в країні погіршилась на думку 64% респондентів; не змінилась на думку 22%, про покращення говорять 7%.

Про погіршення відчуття впевненості щодо майбутнього зазначили 57%; для чверті воно не зазнало змін за останній рік, для майже 10% – покращилось, найбільше таких серед найстаршої вікової категорії.

Матеріальне становище родини тією або іншою мірою погіршилось у 60%, не змінилось для 35%, покращилось для 4%.

Опитування проведено 5-12 липня 2024 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.