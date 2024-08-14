Большинство украинцев видят ухудшение политической и экономической ситуации – опрос

Украинцы более негативно оценивают ситуацию в стране. За исключением личного материального положения, среди оценок всех сфер наблюдается рост доли тех, кто указывает на ухудшение: Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 83% опрошенных, 10% – что не изменилось, еще 2% видят улучшение.

Политическая ситуация в стране ухудшилась по мнению 64% респондентов; не изменилось по мнению 22%, об улучшении говорят 7%.

Об ухудшении ощущения уверенности в будущем отметили 57%; для четверти оно не претерпело изменений за последний год, для почти 10% – улучшилось, больше всего среди старшей возрастной категории.

Материальное положение семьи в той или иной степени ухудшилось у 60%, не изменилось у 35%, улучшилось у 4% опрошенных.

Опрос проведен 5-12 июля 2024 среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.