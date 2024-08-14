Міненерго: Окупанти не допустили МАГАТЕ всередину градирні Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції, де сталася пожежа. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що представники МАГАТЕ змогли провести огляд градирні, радіаційний моніторинг.

"Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали" , - повідомив Колісник.

Він наголосив, що наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загорання на градирні.

Як повідомлялося, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 серпня прозвітували про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС, однак не змогли визначити причину займання.

Увечері 11 серпня росіяни з незрозумілою метою влаштували пожежу в градирні на території захопленої ними Запорізької АЕС.