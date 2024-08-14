Минэнерго: Оккупанты не допустили МАГАТЭ внутрь градирни Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции, где произошел пожар. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Он отметил, что представители МАГАТЭ смогли провести осмотр градирни, радиационный мониторинг.

"После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно в середину градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступ туда эксперты не получили" , - сообщил Колесник.

Он подчеркнул, что в настоящее время МАГАТЭ не сделало окончательного вывода об обстоятельствах возгорания на градирне.

Как сообщалось, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 августа отчитались об осмотре поврежденного в результате пожара градирни на Запорожской АЭС, однако не смогли определить причину возгорания.

Вечером 11 августа россияне с непонятной целью устроили пожар в градирне на территории захваченной ими Запорожской АЭС.