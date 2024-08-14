У яких банках та в якій валюті українці зберігають гроші: рейтинг НБУ

У червні 2024 року у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 295 млрд гривень. Понад третина вкладів (35,1%) були у доларах та євро, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Національного банку України (НБУ).

Ставки та валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 липня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 68,5 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 58,3 млн вкладів на 840 млрд. гривень. У валюті було 10,2 млн вкладів на суму 455 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за вкладами суттєво відрізняються. Якщо у червні 2024 року за новими гривневими депозитами банки платили в середньому 10,7% річних, то за валютними депозитами банки пропонують лише 1,1% річних. Проте з початку року курс долара зріс приблизно на 8%, що звело нанівець різницю у ставках.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,2 млн, сума вкладів – 490,8 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк – 12,9 млн вкладників, сума – 201,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк – 8,5 млн вкладників, сума – 92,1 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 2,8 млн, сума – 72,9 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,2 млн, сума – 60,0 млрд гривень.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, сьогодні реальна прибутковість гривневих активів – і депозитів, і облігацій внутрішньої державної позики – залишається у позитивній площині.

За його словами, зараз ставки за гривневими депозитами в середньому становлять 12,9%. Після оподаткування – 10,3%. Прогноз інфляції на цей рік – 8,5%, на наступний – 6,6%.