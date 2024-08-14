В каких банках и в какой валюте украинцы хранят деньги: рейтинг НБУ

В июне 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 295 млрд гривен. Более трети вкладов (35,1%) были в долларах и евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки и валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 июля 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,5 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,3 млн вкладов на 840 млрд гривен. В валюте было 10,2 млн вкладов на сумму 455 млрд гривен.

При этом процентные ставки по вкладам существенно отличаются. Если июне 2024 года по новым гривневым депозитам банки платили в среднем 10,7% годовых, то по валютным депозитам банки предлагают всего 1,1% годовых. Однако с начала года курс доллара вырос примерно на 8%, что свело на нет разницу в ставках.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,2 млн, сумма вкладов - 490,8 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 201,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 8,5 млн вкладчиков, сума - 92,1 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 2,8 млн, сума - 72,9 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 60,0 млрд гривен.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, сегодня реальная доходность гривневых активов - и депозитов, и облигаций внутреннего государственного займа - остается в положительной плоскости.

По его словам, сейчас ставки по гривневым депозитам в среднем составляют 12,9%. После налогообложения - 10,3%. Прогноз инфляции на этот год - 8,5%, на следующий - 6,6%.