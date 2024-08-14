Bloomberg: Від Google можуть відділити Android та Chrome

Міністерство юстиції США розглядає можливість безпрецедентного кроку – поділу компанії Google, що належить Alphabet після історичного рішення суду, який визнав, що технологічний гігант монополізував ринок онлайн-пошуку, повідомляють інсайдери, знайомі з перебігом дискусії. Про це пише Bloomberg, повідомляє Mezha Media.

Якщо це буде зроблено, такий крок стане першою спробою Вашингтона ліквідувати компанію за незаконну монополізацію з часів невдалої спроби розділити Microsoft два десятиліття тому. Менш радикальні заходи, які розглядаються, передбачають примусити Google ділитися більшою кількістю даних з конкурентами та ввести обмеження, щоб запобігти отриманню несправедливої переваги в продуктах штучного інтелекту.

Якщо Міністерство юстиції США піде на розділення Google, то найбільш вірогідними кандидатами на продаж є операційна система Android і веббраузер Google Chrome, повідомили інсайдери. Ще одна можливість, що розглядається, — змусити Google продати свою платформу AdWords, яка використовується для продажу текстової реклами.

Ці дискусії набули актуальності після рішення судді Аміта Мехти від 5 серпня про те, що Google незаконно монополізував ринки онлайн-пошуку та текстової реклами. Хоча Google планує подати апеляцію, Мехта наказав обом сторонам розпочати підготовку до наступного етапу розгляду справи, який включатиме пропозиції уряду щодо відновлення конкуренції — можливо, навіть шляхом розділу компанії.

Будь-який урядовий план потребуватиме схвалення судді Мехти, який потім накаже Google виконати його. Примусовий розділ Google став би найбільшим демонтажем американської компанії з часів розділу AT&T у 1980-х роках.

Юристи Міністерства юстиції США, які консультують компанії, що постраждали від дій Google, висловили занепокоєння, що домінування Google у пошуку дає йому перевагу в розвитку технологій штучного інтелекту. У рамках цього заходу уряд може спробувати заборонити Google вимагати від вебсайтів дозволу на використання їхнього контенту в продуктах Google зі штучним інтелектом для того, щоб з’являтися в результатах пошуку.

Одним з найбільш обговорюваних Мінюстом США засобів захисту конкуренції є відділення від Google операційної системи Android, яка використовується приблизно на 2,5 мільярдах пристроїв у всьому світі. У своєму рішенні Мехта встановив, що угоди Google з виробниками пристроїв, які вимагають від них встановлювати пошуковий віджет Google і браузер Chrome таким чином, щоб запобігти їх видаленню, фактично блокують конкуренцію з боку інших пошукових систем.

Рішення Мехти слідує за грудневим вердиктом каліфорнійського суду присяжних, який визнав, що Google монополізував розповсюдження застосунків для Android. Хоча суддя у цій справі ще не прийняв рішення про засоби правового захисту, Федеральна торгова комісія висловила свою думку, заявивши, що Google не можна дозволити “пожинати плоди незаконної монополізації”.

Google заплатила до $26 мільярдів за те, щоб її пошукова система була за замовчуванням на різних пристроях і веббраузерах, причому $20 мільярдів з цієї суми дісталося компанії Apple.

Рішення Мехта також визначило, що Google монополізував ринок текстових оголошень, які з’являються у верхній частині пошукової видачі і спрямовують користувачів на вебсайти. Ці оголошення продаються через Google Ads (раніше AdWords), яка приносить понад $100 мільярдів щорічно, що становило близько двох третин загального доходу Google у 2020 році.

Якщо Міністерство юстиції США не наполягатиме на продажі AdWords, йому може знадобитися вжити заходів з інтероперабельності, щоб забезпечити безперебійну роботу платформи з іншими пошуковими системами. Ще один варіант, який обговорюється, — це вимога до Google продати або ліцензувати свої дані конкурентам, таким як Bing від Microsoft або DuckDuckGo. У рішенні Мехти зазначається, що контракти Google гарантують, що він збирає набагато більше даних про користувачів, ніж його конкуренти, — у 16 разів більше, ніж найближчий конкурент, — що перешкоджає іншим пошуковим системам покращувати свої результати та ефективно конкурувати.

Європейський Закон про цифрові ринки (DMA) вже має аналогічну вимогу, в його рамках Google забовʼязаний ділитися деякими своїми даними зі сторонніми пошуковими системами. Google стверджує, що обмін даними може викликати занепокоєння щодо конфіденційності користувачів, тому компанія робить певну інформацію доступною лише за умови дотримання певних критеріїв.

Вимога до монополістів ділитися технологіями з конкурентами не є новою концепцією. У першій справі Міністерства юстиції США проти AT&T у 1956 році від компанії вимагали надати безоплатні ліцензії на свої патенти. В антимонопольній справі проти Microsoft врегулювання змусило технологічного гіганта зробити певні інтерфейси прикладного програмування (API) доступними для третіх сторін безоплатно.