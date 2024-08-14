Bloomberg: От Google могут отделить Android и Chrome

Министерство юстиции США рассматривает возможность беспрецедентного шага – разделения компании Google, принадлежащей Alphabet после исторического решения суда, признавшего, что технологический гигант монополизировал рынок онлайн-поиска, сообщают инсайдеры, знакомые с ходом дискуссии. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Mezha Media.

Если это будет сделано, то такой шаг станет первой попыткой Вашингтона ликвидировать компанию за незаконную монополизацию со времен неудачной попытки разделить Microsoft два десятилетия назад. Менее рассматриваемые радикальные меры предполагают заставить Google делиться большим количеством данных с конкурентами и ввести ограничения, чтобы предотвратить получение несправедливого преимущества в продуктах искусственного интеллекта.

Если Министерство юстиции США пойдет на разделение Google, наиболее вероятными кандидатами на продажу являются операционная система Android и веббраузер Google Chrome, сообщили инсайдеры. Еще одна возможность рассматриваемого — заставить Google продать свою платформу AdWords, которая используется для продажи текстовой рекламы.

Эти дискуссии приобрели актуальность после решения судьи Амита Мехты от 5 августа о том, что Google незаконно монополизировал рынки онлайн-поиска и текстовой рекламы. Хотя Google планирует подать апелляцию, Мехта приказал обеим сторонам начать подготовку к следующему этапу рассмотрения дела, который будет включать предложения правительства по возобновлению конкуренции — возможно даже путем раздела компании.

Любой правительственный план потребует одобрения судьи Мехты, который затем прикажет Google выполнить его. Принудительный раздел Google стал бы самым большим демонтажем американской компании со времен раздела AT&T в 1980-х годах.

Юристы Министерства юстиции США, консультирующие компании, пострадавшие от действий Google, выразили обеспокоенность, что доминирование Google в поиске дает ему преимущество в развитии технологий искусственного интеллекта. В рамках этого мероприятия правительство может попытаться запретить Google требовать от веб-сайтов разрешения на использование их контента в продуктах Google с искусственным интеллектом для того, чтобы появляться в результатах поиска.

Одним из наиболее обсуждаемых Минюстом США средств защиты конкуренции является отделение от Google операционной системы Android, которая используется примерно на 2,5 миллиардах устройств по всему миру. В своем решении Мехта установил, что сделки Google с производителями устройств, требующих от них устанавливать поисковый виджет Google и браузер Chrome таким образом, чтобы предотвратить их удаление, фактически блокируют конкуренцию со стороны других поисковых систем.

Решение Мехты следует за декабрьским вердиктом присяжных калифорнийского суда, который признал, что Google монополизировал распространение приложений для Android. Хотя судья по этому делу еще не принял решение о средствах правовой защиты, Федеральная торговая комиссия выразила свое мнение, заявив, что Google нельзя разрешить "пожинать плоды незаконной монополизации".

Google заплатила до $26 миллиардов за то, чтобы ее поисковая система была по умолчанию на разных устройствах и веб-браузерах, причем $20 миллиардов из этой суммы досталось компании Apple.

Решение Мехта также определило, что Google монополизировала рынок текстовых объявлений, которые появляются в верхней части поисковой выдачи и направляют пользователей на вебсайты. Эти объявления продаются через Google Ads (ранее AdWords), которая приносит более $100 миллиардов ежегодно, что составляло около двух третей общего дохода Google в 2020 году.

Если Министерство юстиции США не будет настаивать на продаже AdWords, ему может потребоваться принять меры по интероперабельности, чтобы обеспечить бесперебойную работу платформы с другими поисковыми системами. Еще один обсуждаемый вариант — это требование к Google продать или лицензировать свои данные конкурентам, таким как Bing от Microsoft или DuckDuckGo. В решении Мехты отмечается, что контракты Google гарантируют, что он собирает гораздо больше данных о пользователях, чем его конкуренты — в 16 раз больше, чем ближайший конкурент, что препятствует другим поисковым системам улучшать свои результаты и эффективно конкурировать.

Европейский Закон о цифровых рынках (DMA) уже имеет аналогичное требование, в его рамках Google обязан делиться некоторыми своими данными с посторонними поисковиками. Google утверждает, что обмен данными может вызвать беспокойство относительно конфиденциальности пользователей, поэтому компания делает определенную информацию доступной только при соблюдении определенных критериев.

Требование к монополистам делиться технологиями с конкурентами не является новой концепцией. В первом деле Министерства юстиции США против AT&T в 1956 году от компании потребовали предоставить безвозмездные лицензии на свои патенты. В антимонопольном деле против Microsoft урегулирование заставило технологического гиганта сделать определенные интерфейсы прикладного программирования (API) доступными для третьих сторон бесплатно.