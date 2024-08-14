Держбюджет України поповнили шляхом переробки знищеної техніки – Міноборони

Міністерство оборони поповнило держбюджет шляхом переробки знищеної техніки, повідомляє Лівий берег.

На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних Сил України накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

Так, у складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Зазначається, що його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн. До кінця року планується отримати ще не менше 18 млн грн.

Кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил.