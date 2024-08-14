Госбюджет Украины пополнили путем переработки уничтоженной техники – Минобороны

Министерство обороны пополнило госбюджет путём переработки уничтоженной техники, сообщает Левый берег.

На площадках уничтоженной во время боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных Сил Украины накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Отмечается, что его переработка производится Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.

По словам начальника Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковника Олега Коваля, за семь месяцев 2024 Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн. До конца года планируется получить еще не менее 18 млн. грн.

Средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, в то время как оставшиеся 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей Вооруженных сил.