Понад 600 українських компаній позбулися "російського сліду" – "Опендатабот"

Понад 18 тисяч компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року. Попри законодавчу заборону 621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Опендатабот.

Водночас "Опендатабот" залишає позначки про російські зв’язки в картці компаній, навіть якщо формально вони були прибрані.

621 компанія вже позбулася "російського сліду" у вигляді власників від початку повномасштабної. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року: тоді таких бізнесів було 401.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.

"Опендатабот" звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити надану інформацію про 621 компанію, що позбулися власників та бенефіціарів з російським громадянством, провести перевірку та виявити можливі незаконні дії з боку цих компаній.

Директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков прокоментував, що по зверненню "Опендатаботу" Департаментом наразі проводиться перевірка. В більшості компаній не встановлено порушень законодавства.

Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній. Якщо зміна в даних компаніях щодо власників із російським громадянством була незаконною, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає застосування санкцій передбачених нормами чинного законодавства.

В "Опендатаботі" зазначають, що скоріш за все, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає блокування та анулювання доступу до ЄДР.