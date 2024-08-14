Более 600 украинских компаний лишились "российского следа" – "Опендатабот"

Более 18 тысяч компаний владели владельцами из РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Несмотря на законодательный запрет, 621 компания избавилась от российского следа с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Опендатабот.

В то же время "Опендатабот" оставляет отметки о российских связях в карточке компаний, даже если формально они были убраны.

621 компания уже лишилась "российского следа" в виде владельцев с самого начала полномасштабной. Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года: тогда таких бизнесов было 401.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из России, кроме нескольких четко определенных законом случаев. Если изменения владельцев были осуществлены незаконно, это означает, что российский бизнес продолжает действовать в Украине, минуя законодательные ограничения.

"Опендатабот" обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить предоставленную информацию о 621 компании, лишившихся владельцев и бенефициаров с российским гражданством, провести проверку и выявить возможные незаконные действия со стороны этих компаний.

Директор Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Вячеслав Хардиков прокомментировал, что по обращению "Опендатабота" Департаментом проводится проверка. В большинстве компаний не установлены нарушения законодательства.

Однако есть и предварительно выявленные нарушения, в связи с чем уже назначены 3 камеральные проверки регистрационных действий в отношении 7 компаний. Если изменение в данных компаниях в отношении владельцев с российским гражданством было незаконным, нотариус или регистратор, который проводил эти действия, ожидает применения санкций предусмотренных нормами действующего законодательства.

В "Опендатаботе" отмечают, что, скорее всего, нотариуса или регистратора, который проводил эти действия, ожидает блокирование и аннулирование доступа к ЕГР.