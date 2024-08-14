Очільнику АМКУ Кириленку повідомили про підозру за привласнення 56 млн грн

Посадовцю державної установи зі спеціальним статусом повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Про це йдеться у повідомленнях НАБУ та САП, повідомляє Лівий берег.

Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який раніше очолював обласну військову адміністрацію Донеччини.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".