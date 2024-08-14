Главе АМКУ Кириленко сообщили о подозрении за присвоение 56 млн грн
Чиновнику государственного учреждения со специальным статусом сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации. Об этом говорится в сообщениях НАБУ и САП, сообщает Левый берег.
Как можно понять из материалов дела, речь идет о руководителе Антимонопольного комитета Украины Павле Кириленко, ранее возглавлявшем областную военную администрацию Донбасса.
По данным следствия, в 2020–2023 подозреваемый, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.
Речь идет о:
- 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом под Киевом площадью более 220 кв. м;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW Х3.
В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн. грн.
Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
Расследование детективы и прокуроры начали после обнародования журналистского расследования Радио Свобода.
- В марте этого года "Схемы" писали о том, что руководитель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, ранее возглавлявший областную военную администрацию Донбасса, а также его семья приобрели недвижимость на 70 млн грн.
- Через несколько дней САП и НАБУ стали выяснять, откуда у чиновника эти активы.
- Павла Кириленко Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в сентябре прошлого года.
- С 5 июля 2019 г. Кириленко возглавлял Донецкую ОГА (ОВА). С 22 сентября 2017 года работал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
- В органах прокуратуры Украины работал с июля 2008 года. За 11 лет службы занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры Украины, начальника следственного управления.