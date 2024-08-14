Главе АМКУ Кириленко сообщили о подозрении за присвоение 56 млн грн

Чиновнику государственного учреждения со специальным статусом сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации. Об этом говорится в сообщениях НАБУ и САП, сообщает Левый берег.

Как можно понять из материалов дела, речь идет о руководителе Антимонопольного комитета Украины Павле Кириленко, ранее возглавлявшем областную военную администрацию Донбасса.

По данным следствия, в 2020–2023 подозреваемый, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн. грн.

Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Расследование детективы и прокуроры начали после обнародования журналистского расследования Радио Свобода.