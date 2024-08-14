У Німеччині в казармах бундесверу могли забруднити воду – Spiegel

У Німеччині у середу опечатали військові казарми біля Кельна, оскільки підозрюють, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду. Про це пише видання Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Поліція, військова поліція і служба військової контррозвідки Бундесверу розслідують підозру в диверсії проти Бундесверу. Допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.

У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.

У казармах біля Кельна розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу. Тут також базуються військово-повітряні сили Міністерства оборони, оскільки казарми безпосередньо прилягають до Кельнського аеропорту.

Загалом на об'єкті працюють 4300 солдатів і 1200 цивільних працівників.

Казарми мають власну систему водопостачання. Військова поліція Бундесверу оглянула будівлю в середу вранці. В одній із секцій паркану було виявлено діру.

У внутрішній записці Територіального командування Бундесверу військовослужбовців, які все ще перебувають у казармах, просять звертати увагу на "невідомих осіб, які перебувають у полі зору", і повідомляти про "будь-яку підозрілу поведінку". Це свідчить про те, що влада обстежує територію в пошуках можливих зловмисників.

У повідомленні також зазначено, що казарми залишатимуться закритими до подальших вказівок.