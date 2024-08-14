В Германии в казармах бундесвера могли загрязнить воду – Spiegel

В Германии в среду опечатали военные казармы у Кельна, поскольку подозревают, что диверсанты могли запачкать там водопроводную воду. Об этом пишет издание Spiegel, сообщает Европейская правда.

Полиция, военная полиция и служба военной контрразведки Бундесвера расследуют подозрение в диверсии против Бундесвера. Допускают, что диверсанты ворвались на территорию казарм, чтобы запачкать водопроводную воду на базе.

Во внутренних коммуникациях солдат и гражданских призывали не употреблять питьевую воду ни при каких обстоятельствах. Пока на территорию базы больше не пускают солдат.

В казармах у Кёльна расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Здесь также базируются военно-воздушные силы Министерства обороны, поскольку казармы непосредственно примыкают к аэропорту Кельна.

В общей сложности на объекте работают 4300 солдат и 1200 гражданских работников.

Казармы обладают собственной системой водоснабжения. Военная полиция Бундесвера осмотрела здание в среду утром. В одной из секций забора была обнаружена дыра.

Во внутренней записке Территориального командования Бундесвера военнослужащих, все еще находящихся в казармах, просят обращать внимание на "неизвестных лиц, находящихся в поле зрения", и сообщать о "любом подозрительном поведении". Это свидетельствует о том, что власти обследуют территорию в поисках возможных злоумышленников.

В сообщении также говорится, что казармы будут оставаться закрытыми до дальнейших указаний.