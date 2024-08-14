Аграрії прогнозують низькі ціни на цукор через труднощі з експортом

В Україні спостерігається значне зниження відпускних цін на цукор, які наразі становлять 26,5 – 27,5 грн/кг. Ця тенденція викликана не стільки зростанням запасів цукру в країні, скільки труднощами з експортом.﻿ Про це заявили в аналітичному кооперативі "Пуск", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), повідомляє Економічна правда.

"Протягом серпня Україна експортувала лише 3-4 тисячі тонн цукру, що є критично малим показником порівняно з 100 тисячами тонн, експортованими два місяці тому.

Український ринок цукру стикається з труднощами, оскільки тепер ми повністю орієнтовані на внутрішній споживчий попит" , – зазначають в аналітичному департаменті ПУСК.

У подальшому можна очікувати збільшення запасів цукру в Україні, оскільки внутрішнє виробництво зросте. На фоні закритого експорту в Європу, українським виробникам потрібно шукати нові ринки збуту.

"Однак у новому сезоні Європа також збільшить виробництво цукру, що ускладнить реалізацію української продукції на міжнародному рівні. Об'єктивно, до січня 2025 року Україні доведеться або платити високі експортні мита, або чекати на обнулення квот," - кажуть аналітики.

З огляду на нинішню ситуацію, аналітики прогнозують, що в новому сезоні ціни будуть низькі.