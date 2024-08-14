Аграрии прогнозируют низкие цены на сахар из-за трудностей с экспортом

В Украине наблюдается значительное снижение отпускных цен на сахар, которые сейчас составляют 26,5 - 27,5 грн/кг. Эта тенденция вызвана не столько ростом запасов сахара в стране, сколько трудностями с экспортом.﻿ Об этом заявили в аналитическом кооперативе "Пуск", созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета (ВАР), сообщает Экономическая правда.

"В течение августа Украина экспортировала лишь 3-4 тысячи тонн сахара, что является критически малым показателем по сравнению со 100 тысячами тонн, экспортированными два месяца назад.

Украинский рынок сахара сталкивается с трудностями, поскольку теперь мы полностью ориентированы на внутренний потребительский спрос" , - отмечают в аналитическом департаменте ПУСК.

В дальнейшем можно ожидать увеличения запасов сахара в Украине, поскольку внутреннее производство возрастет. На фоне закрытого экспорта в Европу, украинским производителям нужно искать новые рынки сбыта.

"Однако в новом сезоне Европа также увеличит производство сахара, что усложнит реализацию украинской продукции на международном уровне. Объективно, до января 2025 года Украине придется либо платить высокие экспортные пошлины, либо ждать обнуления квот" , - говорят аналитики.

Учитывая нынешнюю ситуацию, аналитики прогнозируют, что в новом сезоне цены будут низкие.