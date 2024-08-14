Сирський доповів Зеленському про здачу в полон сотні росіян в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців. Про це Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, повідомляє Українська правда.

"З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.

З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника" , – сказав Сирський.

Деталі: Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.