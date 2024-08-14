Сырский доложил Зеленскому о сдаче в плен сотни россиян в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих. Об этом Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Украинская правда.

"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях (в Курской области - ред.) продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

С начала суток в плен взято более 100 служащих противника" , – заявил Сырский.

Зеленский поблагодарил Сырского за пополнение обменного фонда. Также Сырский доложил о ситуации на всех основных направлениях.