Розслідування підриву "Північного потоку" не зашкодить відносинам з Україною – уряд ФРН

Розслідування диверсії на газогоні Nord Stream є для німецької сторони найвищим пріоритетом, але безвідносно до результатів розслідування, це не виправдовує агресивної російської війни проти України та не завдасть шкоди німецько-українським відносинам. Про це на брифінгу в середу заявив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, повідомляє Укрінформ.

"Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України" , – заявив Бюхнер.

Він також запевнив, що розслідування (в якому, за повідомленнями ЗМІ, фігурують громадяни України) жодним чином не обтяжує відносини між Берліном і Києвом.

"Це жодним чином не пов’язане одне з одним… Йдеться про юридичне опрацювання кримінального вчинку… Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер" , – зазначив Бюхнер.

Заступник речника наголосив при тому, що розслідування підриву на газопроводі Nord Stream є для федерального уряду "найвищим пріоритетом", і підтвердив, що розслідування цього інциденту з початку жовтня 2022 року веде федеральна генпрокуратура, до нього причетні також кримінальна поліція і федеральна поліція.

Коментувати ордер на арешт ані в керівництві уряду, ані в Міністерстві внутрішніх справ не стали, адресувавши всі запитання органам прокуратури.

Як повідомлялося, кілька німецьких ЗМІ повідомили вранці 14 серпня, що федеральна генпрокуратура видала ще в червні ордер на арешт українця, якого підозрюють у здійсненні диверсії і точне місцезнаходження якого наразі невідомо. Також у справі проходить українське подружжя дайверів. Українська влада неодноразово підкреслювала, що не має нічого спільного з цим актом саботажу.

Три з чотирьох гілок газогонів Nord Stream 1 і 2 були підірвані на дні Балтійського моря 26 вересня 2022 року.