Расследование подрыва "Северного потока" не повредит отношениям с Украиной – правительство ФРГ

Расследование диверсии на газопроводе Nord Stream является для немецкой стороны самым высоким приоритетом, но безотносительно к результатам расследования, это не оправдывает агрессивную российскую войну против Украины и не нанесет ущерба немецко-украинским отношениям. Об этом на брифинге в среду заявил заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Укринформ.

"Расследование ведется в соответствии с законом… Но совершенно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины" , – заявил Бюхнер.

Он также заверил, что расследование (в котором, по сообщениям СМИ, фигурируют граждане Украины) никоим образом не тяготит отношения между Берлином и Киевом.

"Это никоим образом не связано друг с другом... Речь идет о юридической проработке уголовного поступка... Безотносительно результатов процесса мы (Германия) будем продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе против незаконной захватнической войны России столько, сколько будет необходимо, как неоднократно говорил канцлер" , – отметил Бюхнер.

Заместитель представителя подчеркнул, что расследование подрыва на газопроводе Nord Stream является для федерального правительства "высшим приоритетом", и подтвердил, что расследование этого инцидента с начала октября 2022 года ведет федеральная генпрокуратура, к нему причастны также уголовная полиция и федеральная полиция.

Комментировать ордер на арест ни в руководстве правительства, ни в Министерстве внутренних дел не стали, адресовав все вопросы органам прокуратуры.

Как сообщалось, несколько немецких СМИ сообщили утром 14 августа, что федеральная генпрокуратура выдала еще в июне ордер на арест украинца, подозреваемого в совершении диверсии и точное местонахождение которого пока неизвестно. Также по делу проходят украинские супруги дайверов. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не имеют ничего общего с этим актом саботажа.

Три из четырех веток газопроводов Nord Stream 1 и 2 были взорваны на дне Балтийского моря 26 сентября 2022 года.