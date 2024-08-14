Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року

Росія продовжила до кінця 2024 року заборону на експорт бензину, який раніше поширювався лише на серпень, вересень та жовтень. Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду РФ, повідомляє ЛігаБізнес.

Нові обмеження у російському кабміні пояснили необхідністю підтримати стабільну ситуацію на паливному ринку в період сезонного попиту і планових ремонтів на нафтопереробних заводах.

У липні перший заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін запевняв, що заборона експорту дизпального не потрібна. Однак влада працюватиме над тим, щоб обмежити потенціал для вивезення дизелю невиробниками навіть на територію Митного союзу та ЄАЕС.

Уперше вето на вивіз нафтопродуктів із Росії ввели восени 2023 року, коли влада не змогла врегулювати паливну кризу. Друга заборона на експорт бензину терміном на пів року у РФ була запроваджена з 1 березня після серії атак на нафтозаводи.