Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца года

Россия продлила до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, который ранее распространялся только на август, сентябрь и октябрь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ, сообщает Лига.Бизнес.

Новые ограничения в российском кабмине объяснили необходимостью поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

В июле первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин уверял, что запрет экспорта дизтоплива не нужен. Однако власти будут работать над тем, чтобы ограничить потенциал для вывоза дизеля непроизводителями даже на территорию Таможенного союза и ЕАЭС.

Впервые вето на вывоз нефтепродуктов из России ввели осенью 2023 года, когда власти не смогли урегулировать топливный кризис. Второй запрет на экспорт бензина сроком на полгода в РФ был введен с 1 марта после серии атак на нефтезаводы.