Евакуація у Торецьку: у місті залишаються майже 3 тисячі осіб

На прифронтових територіях у Донецькій області ще залишаються цивільні громадяни, які чекають евакуації. Відомо про майже 3 тисячі осіб у Торецьку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна в етері національного телемарафону.

Він зазначив, що окрім дорослих, у це число також входять 1993 дитини. Евакуація з Торецька продовжується, але дуже повільними темпами. До її початку в десятикілометровій прифронтовій зоні перебували 4 тисячі дітей.

"Люди всі знаходяться у підвальних приміщеннях, на жаль, виїжджають дуже повільно", - заявив Філашкін.

За його словами, щодня з міста виїжджають всього 10-15 осіб.

Голова Донецької ОВА додав, що поліція і ДСНС постійно працюють з органами влади, щоб допомогти людям швидше евакуюватися.

Також відомо, що у Покровській громаді все ще залишаються близько 60 тисяч осіб.

Філашкін зазначив, люди намагаються виїхати самостійно та за допомогою різних інфраструктур.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку за минулу добу відбулась понад третина всіх боїв на фронті. Там наразі найінтенсивніші бойові дії. Російські авіаудари також торкнулися Торецька.

Через активізацію бойових дій на Донеччині тепер комендантська година діятиме з з 21:00 до 05:00 (у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів) та з 17:00 до 09:00 (у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів).

Раніше ми повідомляли, що з майже 30 населених пунктів Донецької області триває евакуація дітей. Вона відбувається у примусовому порядку.