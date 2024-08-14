Эвакуация в Торецке: в городе остаются почти 3 тысячи человек

На прифронтовых территориях в Донецкой области еще остаются гражданские, ожидающие эвакуации. Известно о почти 3 тысячах людей в Торецке, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что кроме взрослых, в это число также входят 1993 ребенка. Эвакуация из Торецка продолжается, но очень медленными темпами. До ее начала в десятикилометровой прифронтовой зоне находились 4 тысячи детей.

"Люди все находятся в подвальных помещениях, к сожалению, уезжают очень медленно", - заявил Филашкин.

По его словам, каждый день из города выезжают всего 10-15 человек.

Глава Донецкой ОВА добавил, что полиция и ГСЧС постоянно работают с органами власти, чтобы помочь людям быстрее эвакуироваться.

Также известно, что в Покровском районе все еще остаются около 60 тысяч человек.

Филашкин отметил, что люди пытаются выехать самостоятельно и с помощью различных инфраструктур.

Напомним, Генштаб ЗСУ сообщил, что на Покровском направлении за минувшие сутки произошло более трети всех боев на фронте. Там наиболее интенсивные боевые действия. Российские авиаудары также затронули Торецк.

Из-за активизации боевых действий в Донецкой области теперь комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 (в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров) и с 17:00 до 09:00 (в населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше чем на 10 километров).

Ранее мы сообщали, что из почти 30 населенных пунктов Донецкой области идет эвакуация детей. Она происходит в принудительном порядке.