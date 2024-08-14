На нараді у Зеленського обговорили створення військових комендатур на Курщині
У частині Курської області, яку контролюють Сили оборони України, можуть створити військові комендатури, якщо буде така необхідність.
Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського за участі урядовців.
"Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", – йдеться в повідомленні президента.
Зеленський зазначив, що "Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території".
"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", – додав він.