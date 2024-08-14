На совещании у Зеленского обсудили создание военных комендатур в Курщине
В части Курской области, которую контролируют Силы обороны Украины, могут создать военные комендатуры, если будет такая необходимость.
Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского с участием чиновников.
"Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", – говорится в сообщении президента.
Зеленский отметил, что "Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на российской территории".
"Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", – добавил он.