На совещании у Зеленского обсудили создание военных комендатур в Курщине

В части Курской области, которую контролируют Силы обороны Украины, могут создать военные комендатуры, если будет такая необходимость.

Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского с участием чиновников.

"Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур" , – говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что "Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на российской территории".